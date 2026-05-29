金利が上昇すると債券価格は下がるの？金利上昇局面になると、「債券価格は下がる」という話を耳にします。しかし、初めて聞く人にとっては少し分かりにくいかもしれません。例えば、年1％の利息がもらえる債券を持っているとします。その後、市場で年2％の利息がもらえる新しい債券が発行されたらどうなるでしょうか。投資家はより高い利息がもらえる新しい債券を選びたくなります。その結果、古い債券の人気は下がります。人気が