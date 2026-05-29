この記事をまとめると ■ホンダ・シビックの歴代モデルからベストなデザインをもつモデルを選出 ■3代目のシビックは1980年代のモダンさを一気に取り込んだ革新的な1台だった ■この年の日本カー・オブ・ザ・イヤーとグッドデザイン賞をダブルで獲得している 1980年代はホンダの黄金期！ 長寿モデルをはじめ、何代かに渡って販売されるモデルはそれぞれの時代を反映させたコンセプトが盛り込まれており、もちろんそれはスタイリ