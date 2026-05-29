この記事をまとめると ■トヨタの元F1チーム「TMG」がEVスポーツカーを試作していた ■1トン以下のボディに375馬力のモーターを搭載しニュルで7分47秒を記録 ■EV時代の到来を象徴する歴史的アタックだったといえる F1の技術でニュルを制圧 いまでこそEVスポーツカー・スーパーカーが跋扈し、加速性能やサーキットのラップタイム争いもヒートアップしているが、あのトヨタが現在から遡ること15年も前に、EVで歴史の1ページに名を