ソラシドエアは、2026年3月期の決算を発表した。純利益は8億1,100万円だった。営業収入は553億円（前年比6.3％増）と過去最高を更新した。営業利益は20億円（同136％増）、経常利益は12億円（同51.5％増）で、純利益は黒字に転換した。需要喚起策として「ソラシドスペシャル」や「小児運賃セール」を継続展開するとともに、需要動向に応じたレベニューマネジメントを実施して旅客収入の最大化を図った。一方、定時出発率は天候や多