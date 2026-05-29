「X‐MEN」シリーズや『デッドプール＆ウルヴァリン』のヒュー・ジャックマンが、恋人サットン・フォスターとの2ショットをキャッチされた。その際ヒューは「終わりにしてくれ」と大きく胸にプリントされたパーカーを着用しており、元妻に向けたメッセージではないかと注目を集めている。【写真】手をつないでつないでメットガラに登場したヒュー・ジャックマン＆サットン・フォスターMailOnlineによると、この日のヒューは、