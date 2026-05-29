元妻へのメッセージ？ ヒュー・ジャックマンが「終わりにしてくれ」と書かれたパーカーを着用
「X‐MEN」シリーズや『デッドプール＆ウルヴァリン』のヒュー・ジャックマンが、恋人サットン・フォスターとの2ショットをキャッチされた。その際ヒューは「終わりにしてくれ」と大きく胸にプリントされたパーカーを着用しており、元妻に向けたメッセージではないかと注目を集めている。
【写真】手をつないでつないでメットガラに登場したヒュー・ジャックマン＆サットン・フォスター
MailOnlineによると、この日のヒューは、「FINISH IT.（終わりにしてくれ）」パーカーに黒いキャップを合わせたスポーティなルック。サットンもトレーニングウェアを着て髪をひとまとめにしており、ジムへ向かうありふれた一コマを収めた写真だった。
しかし先週、New Ideaがデボラはサットンとの面会を望んでいると報道。そのため、タイミング的にパーカーのメッセージがデボラに向けたものではないかと注目されているようだ。
ヒューとサットンは、2021年から2023年1月まで公演が続いた『ザ・ミュージックマン』での共演をきっかけに交際へと発展。関係を公表したのは2025年1月だったが、ヒューは27年連れ添った13歳年上の妻、デボラと2023年に離婚。サットンも脚本家の夫テッド・グリフィンと2024年10月に離婚を申請したばかりだったため、W不倫が取り沙汰された。
現在ヒューとデボラは、ニューヨークに所有していた4300万ドル（約68.6億円）のペントハウスの処遇を巡って対立中。またヒューが離婚後も生活スタイルを変えず、サットンを伴ってメットガラに出席するなど、かつて自分が参加したイベントや、夫妻で交流のあった人たちと会っていることに、デボラが屈辱を感じているという。以前は同じ空気を吸いたくないほど嫌悪していたデボラだが、2人の子どものためにも前に進みたいと思い、面会を提案したとされる。
なおMailOnlineは、サットンの離婚が成立次第、ヒューとサットンは再婚する予定だとも伝えている。ヒューのパーカーにプリントされたメッセージは、サットンの夫に向けたものだった可能性も否定できない。
【写真】手をつないでつないでメットガラに登場したヒュー・ジャックマン＆サットン・フォスター
MailOnlineによると、この日のヒューは、「FINISH IT.（終わりにしてくれ）」パーカーに黒いキャップを合わせたスポーティなルック。サットンもトレーニングウェアを着て髪をひとまとめにしており、ジムへ向かうありふれた一コマを収めた写真だった。
ヒューとサットンは、2021年から2023年1月まで公演が続いた『ザ・ミュージックマン』での共演をきっかけに交際へと発展。関係を公表したのは2025年1月だったが、ヒューは27年連れ添った13歳年上の妻、デボラと2023年に離婚。サットンも脚本家の夫テッド・グリフィンと2024年10月に離婚を申請したばかりだったため、W不倫が取り沙汰された。
現在ヒューとデボラは、ニューヨークに所有していた4300万ドル（約68.6億円）のペントハウスの処遇を巡って対立中。またヒューが離婚後も生活スタイルを変えず、サットンを伴ってメットガラに出席するなど、かつて自分が参加したイベントや、夫妻で交流のあった人たちと会っていることに、デボラが屈辱を感じているという。以前は同じ空気を吸いたくないほど嫌悪していたデボラだが、2人の子どものためにも前に進みたいと思い、面会を提案したとされる。
なおMailOnlineは、サットンの離婚が成立次第、ヒューとサットンは再婚する予定だとも伝えている。ヒューのパーカーにプリントされたメッセージは、サットンの夫に向けたものだった可能性も否定できない。