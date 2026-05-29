お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が28日、自身のYouTubeチャンネルを更新。著書の映画化を発表するとともに、「女性自身」の報道に抗議した。

せいやは「ご報告」として、自身の半自伝小説「人生を変えたコント」が「なにわ男子」の大橋和也主演で映画化、12月18日に全国公開されることを発表。経緯や関係各所とのやり取り、作品への意気込みなどを語った。

昨年5月頃から内密に映画化プロジェクトが進んでおり、情報解禁日のこの日まで「ずっと言いたいのを我慢してた」という。しかし、「昨日、女性自身。先リークしたんですよ」と、情報がフライングで報じられたと明かした。

せいやは「こっからマジなんですけど」と明るい表情が一転、「それ何の意味があるんですか？」「ほんまにキモない？ほんまそれキモいねん、お前、女性自身！お前キモいんじゃ！お前ら。キモいねん！」と怒りをぶちまけた。

これまでも、自身の結婚や、ドラマ「101回目のプロポーズ」主演なども「自分なりの報告の仕方考えてるのに先に出されて」と明かし「それキモいねん！ボケ！」。

自身を含め関係者らの思いを踏みにじる行為だと憤怒し「いい記事書いてください、先出すんやったら。ほんま何がしたいんですか？ファンの人に第一報で伝えたかったよボケェ！アホか！キモいんじゃほんまに。楽しみにしてたんや、俺去年からずっと」と抗議した。

また同媒体の見出し「壮絶いじめ綴った半自伝小説が映画化！」にもクレーム。「せいやの悲しい物語、いじめの話を売りにしてるとかそんなんじゃないんです。青春の笑いの力で、どういじめを跳ね返すかっていう話なんです」と説明した。

せいやはこの動画のリンクを自身のXでも投稿。「みなさんにご報告 いい報告もあるんですが女性自身という週刊誌の会社がいかにクソか語ってます ほんまに廃刊してくれ」とつづった。