サッカー元日本代表ＦＷ三浦知良とモデルの三浦りさ子の次男で、格闘家の三浦孝太の誕生日ショットが話題になっている。２９日までに更新したインスタグラムに「Ｉｔｕｒｎｅｄ２４ｔｏｄａｙ」と２４歳の誕生日を迎えたことを報告。続けて「５月２８日に生まれて本当によかったこれからも自分の道を突き進む！！！！！！！！！！！」などと英語でつづり、様々な場所での写真を披露した。この投稿には英語などで「