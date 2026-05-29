ANAあきんどは、マイルが貯まるふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、5月29日の限定企画として、数量限定の返礼品を設定する。沖縄県竹富町（西表島）の濃厚マンゴーと旬のパイナップルのセット、佐賀県唐津市の呼子萬坊のいかしゅうまい、秋田県大館市のアイガモ農法で栽培した特別栽培米あきたこまち、鹿児島県霧島市の霧島湧水鰻、北海道伊達市のブランド豚「黄金豚」、山梨県韮崎市穂坂のシャインマスカットなどを提供