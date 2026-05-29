この記事をまとめると ■パガーニがブラジルの航空イベント「カタリナ・アビエーション・ショー」に参加した ■プライベートジェット向けのビスポーク内装「インフィニート」などの実績を披露した ■パガーニという「走る芸術」はいまや「空飛ぶ芸術」の領域に到達している パガーニが航空イベントに参加したワケ パガーニといえば、クルマを芸術品と呼べる存在にまで昇華させた、億超えハイパーカービジネスの先駆者であり、世