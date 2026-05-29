ＳｎｏｗＭａｎ・阿部亮平が２９日、金曜パーソナリティーを務める日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）を休んだ。番組冒頭で総合司会の水卜麻美アナウンサーが「きょう阿部さんはＳｎｏｗＭａｎのグループ活動のため『ＺＩＰ！』はお休みです」と理由とともに告げた。そして撮影スタッフを見渡しながら「みんなクラスの人気者が欠席した時みたいなちょっとしたテンションの低さを感じるんで