5月26日（火）に放送した「ふぉ〜ゆ〜って、だれ？〜40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ〜」（不定期で複数回放送予定）。【動画】ふぉ〜ゆ〜松崎が相葉雅紀との絆を赤裸々告白「嵐がいなかったらもう辞めてる」8月に初の日本武道館公演が決定したSTARTO ENTERTAINMENT所属のアイドル・ふぉ〜ゆ〜（福田悠太・辰巳雄大・越岡裕貴・松崎祐介）にカメラが密着！ ＃2のテーマは“空き時間の過ごし方”で、SNSでは「いい話、多すぎ