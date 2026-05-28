ふぉ〜ゆ〜松崎が相葉雅紀との絆を赤裸々告白！「嵐がいなかったらもう辞めてる」
5月26日（火）に放送した「ふぉ〜ゆ〜って、だれ？〜40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ〜」（不定期で複数回放送予定）。
【動画】ふぉ〜ゆ〜松崎が相葉雅紀との絆を赤裸々告白「嵐がいなかったらもう辞めてる」
8月に初の日本武道館公演が決定したSTARTO ENTERTAINMENT所属のアイドル・ふぉ〜ゆ〜（福田悠太・辰巳雄大・越岡裕貴・松崎祐介）にカメラが密着！
＃2のテーマは“空き時間の過ごし方”で、SNSでは「いい話、多すぎ」「愛されている理由が分かるVTRだった」などの声が飛び交った。
ふぉ〜ゆ〜の魅力は「圧倒的な親近感」
様々な先輩・後輩アーティストと親交が深いふぉ〜ゆ〜。この日、彼らのライブに駆けつけたtimelesz・原嘉孝は「仕事が終わって飛んできました。楽しかった〜」と笑顔を見せる。ふぉ〜ゆ〜の魅力を聞かれた原は、「圧倒的な親近感」と即答。
「何年も先輩なのに、友達のように接してくれる。後輩にもスタッフさんにも、誰に対してもフラット。初めてお芝居の仕事をする時、辰巳くんに連絡して、一緒にお芝居を観に行かせてもらった。辰巳くんが舞台のチケットを取ってくれて、その後は飲みに行って、ずっとお芝居の話を聞かせてくれた」と、辰巳の人柄が出るエピソードを明かす。
さらに原は、松崎についても「僕の地元の友達とも仲良し！」とコメント。地元の友達と飲んでいる時に電話をしたら、なんと駆けつけてくれたという。
4人の“空き時間の過ごし方”とは？
風が強く雨も降る中、取材Dは松崎に密着。まずは、相葉雅紀に教えてもらったというカレー店へ。大先輩の相葉とはちょこちょこご飯も食べに行くそうで、「（相葉の）家にも行くし、服ももらったりしている。青春時代を嵐と一緒に過ごしたと言っても過言ではない。嵐がいなかったら僕らはいない。もう辞めていると思う」と告白。改めて、嵐への深い感謝と絆を口にした。
行きつけのカレー店に到着し、松崎自らお店に撮影交渉をするが、果たして……無事OKをもらえるのか！？
福田は、行きつけの洋服屋さんに案内。道中、取材Dが40歳にして正式なデビューを果たしていないふぉ〜ゆ〜の現状について聞くと、福田は「僕たちがデビューということに勝手にこだわっている。世間的には『別に』って感じ」と苦笑い。
デビューしていないものの舞台やバラエティーなど活動の場は多く、ファンもそれを応援しているのがふぉ〜ゆ〜の現状だが、それでも「（CDデビューは）小さい頃からの憧れや夢」であり、特別な意味があるという。
さらに福田は、今年配信デビューを果たした生田斗真に触れ、「“生田氏、夢叶えてる”みたいな感じだった。あの人もめちゃくちゃ悔しい思いをしている人なので」とコメント。
この日、福田が案内したのは、看板もない隠れ家のような洋服屋さん。店は基本的にオーダー制で、予約なしでは入れないという。取材Dは、福田が「ずっとお世話になっている」という店長のつかもとさんに話を聞くことに。
福田の努力や苦労を間近で見てきたつかもとさんは、「素直じゃないですか。福ちゃんは、優しすぎるからダメ」とコメント。業界でトップを目指すには、時には競争相手を蹴落とすような強さも必要だが、福田には「それができない」と分析する。
しかし人間としては「その優しさこそが素晴らしい！」と語り、SNSでは「このエピソードグッとくる」「愛されている証拠」「大切な場所を見せてくれてありがとう！」との声が。
越岡「こんな予定じゃなかった…」想定外のロケにDが困惑！？
一方、子どもの頃に住んでいた街を案内する越岡は、家族で食べたというパスタに舌鼓を打った後、自身が通っていた小学校へ。約30年ぶりに母校を訪れることになり、期待に胸を膨らませる越岡だが、「こんな予定じゃなかった…」と語る“ある悲劇”が待ち受けていた…！
さらに地元・所沢を案内する辰巳が、取材Dと地ビールで乾杯！ ふぉ〜ゆ〜としての熱い思いを伝える場面も。
次回は6月17日（水）深夜2時5分放送。予告では、4人がまさかの検査着姿で登場！？
アイドルらしからぬ仰天映像が続々！！ ＃2の続きはぜひTVerで！