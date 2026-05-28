投打二刀流で異彩を放った大谷(C)Getty Images今季にふたたび投打二刀流での“シーズン完走”を目指している大谷翔平（ドジャース）。そんな球界を席巻し続ける偉才の歴史的な価値が、あらためて評価を高めている。【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、9号アーチをチェック開幕から快投が続いている。現地時間5月27日のロッキーズ戦で「1番・指名打者兼投手」として先発登板した大谷は、6回（99球）を投げ、被安打0、7奪