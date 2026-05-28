「オオタニはもう別次元にいる」大谷翔平、衝撃の無安打投球＆特大弾 球界を支配する“桁違いの二刀流”にMLB殿堂入り投手も最敬礼「私も理解が難しい」
投打二刀流で異彩を放った大谷(C)Getty Images
今季にふたたび投打二刀流での“シーズン完走”を目指している大谷翔平（ドジャース）。そんな球界を席巻し続ける偉才の歴史的な価値が、あらためて評価を高めている。
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開幕から快投が続いている。現地時間5月27日のロッキーズ戦で「1番・指名打者兼投手」として先発登板した大谷は、6回（99球）を投げ、被安打0、7奪三振、与四球4、1失点でマウンドを降りた。
4月22日以来の“投打リアル二刀流”でのプレーとなった約1週間前のパドレス戦では、「投げ心地がそんなに良くなかった」と言いながら、5回（88球）、被安打3、4奪三振、無失点と好投。そこから2登板連続でのリアル二刀流起用となったが、見事に“結果”で答えた。
四球で出塁を許した4回に内野安打の間に1点を失ったものの、降板までノーヒットピッチングを続けたこの日は、打っても躍動。相手先発の菅野智之から初回の第1打席に特大のバックスクリーン弾を放った大谷。まさに千両役者ぶりを遺憾なく発揮したと言えよう。
今季の大谷は何よりも「投手」としての安定感が際立っている。ロッキーズ戦での登板も含めて、開幕から9登板（55.0イニング）を消化しての防御率は0.82。さらにWHIP0.82、被打率.147、奪取した空振り率31.3%と「打たれない」と言って過言ではない。
これまでよりも洗練されてきている偉才には、大投手も驚きを隠さない。
現役時代にMLB通算219勝を挙げた殿堂入り右腕のペドロ・マルティネス氏は、米スポーツ専門局『ESPN』の番組に出演した際に、「私から言えることがあるとすれば、ショウヘイ・オオタニはもう別次元にいるということだ。それは肉体面というよりも、むしろ精神面でね」と吐露。投打の両面で違いを生み出し続ける男の“マインドセット”をクローズアップした。
「私も普通に考えたら理解することは難しいぐらいにレベルが高いことをやっている。そもそも彼はありとあらゆるメディアから追いかけられ、さまざまな人たちから注目される。でも、彼は本当に集中してやるべきことをやっているだけに見える。だから、私は彼がサイ・ヤング賞を獲ったとしてもなんの驚きもない」
かくいうマルティネス氏も歴史的な大投手である。「ステロイド時代」と揶揄されるほど打者有利だった1990年代に、類まれなスピードボールと優れた投球術でMLBを席巻。計3度のサイ・ヤング賞に輝いた実績は色褪せない。
日進月歩で飛躍を続ける大谷について「彼はもうすでにMVPを3回も獲っている。それは絶対に忘れてはいけない」と強調するマルティネス氏は、「だからこそ、次にやるべきことはサイ・ヤング賞を獲ることだ」と熱弁。さらにこう続けた。
「彼は『よし、リリーフで50セーブをしよう』と思ったらそれができてしまう選手だ。それぐらいユニークな存在だ。私はそういう選手が見られることがこの上なく嬉しいんだ」
百戦錬磨の大投手も舌を巻く、防御率ゼロ点台の快投。その活躍に対する米球界の熱狂度は日増しに強まっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]