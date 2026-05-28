「オオタニはもう別次元にいる」大谷翔平、衝撃の無安打投球＆特大弾　球界を支配する“桁違いの二刀流”にMLB殿堂入り投手も最敬礼「私も理解が難しい」

投打二刀流で異彩を放った大谷(C)Getty Images

今季にふたたび投打二刀流での“シーズン完走”を目指している大谷翔平（ドジャース）。そんな球界を席巻し続ける偉才の歴史的な価値が、あらためて評価を高めている。

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開幕から快投が続いている。現地時間5月27日のロッキーズ戦で「1番・指名打者兼投手」として先発登板した大谷は、6回（99球）を投げ、被安打0、7奪三振、与四球4、1失点でマウンドを降りた。

4月22日以来の“投打リアル二刀流”でのプレーとなった約1週間前のパドレス戦では、「投げ心地がそんなに良くなかった」と言いながら、5回（88球）、被安打3、4奪三振、無失点と好投。そこから2登板連続でのリアル二刀流起用となったが、見事に“結果”で答えた。

四球で出塁を許した4回に内野安打の間に1点を失ったものの、降板までノーヒットピッチングを続けたこの日は、打っても躍動。相手先発の菅野智之から初回の第1打席に特大のバックスクリーン弾を放った大谷。まさに千両役者ぶりを遺憾なく発揮したと言えよう。

今季の大谷は何よりも「投手」としての安定感が際立っている。ロッキーズ戦での登板も含めて、開幕から9登板（55.0イニング）を消化しての防御率は0.82。さらにWHIP0.82、被打率.147、奪取した空振り率31.3%と「打たれない」と言って過言ではない。

これまでよりも洗練されてきている偉才には、大投手も驚きを隠さない。