【モデルプレス＝2026/05/27】東京・本多劇場で5月27日〜6月2日まで上演される東京マハロ20周年記念公演「可もなく不可もない戦争」の脚本・演出を務める劇団主宰・矢島弘一（やじま・こういち／50）氏にインタビュー。劇団旗揚げ当初の苦しい経験や現在の抱負について語った。【写真】人気脚本家手掛けたフジ春ドラマなど俳優陣豪華集結◆東京マハロ20周年記念公演「可もなく不可もない戦争」本作は、SNS 越しに知る遠い国同士の