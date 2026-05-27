プロ野球巨人軍の阿部慎之助前監督の辞任について2026年5月27日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は児童相談所の役割についてとりあげた。事件は、25日夜、阿部前監督との間でトラブルになった長女がAIに相談して児相に連絡後、阿部前監督の現行犯逮捕、監督の辞任へと発展していった。どこまでが児童相談所が介入するレベルなのか？26日に阿部前監督が謝罪会見をした際に、弁護士から長女の手紙も読み上げられた。「匿名で相談で