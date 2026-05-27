プロ野球巨人軍の阿部慎之助前監督の辞任について2026年5月27日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は児童相談所の役割についてとりあげた。

事件は、25日夜、阿部前監督との間でトラブルになった長女がAIに相談して児相に連絡後、阿部前監督の現行犯逮捕、監督の辞任へと発展していった。

どこまでが児童相談所が介入するレベルなのか？

26日に阿部前監督が謝罪会見をした際に、弁護士から長女の手紙も読み上げられた。「匿名で相談できる児童相談所があると説明されて電話した」などと相談するいきさつと、事態が大事になったことへの戸惑いや反省がしるされていた。

タレントで双子の母親でもあるREINAさんは「今回の件でどこまでが児童相談所が介入するレベルなのかあらためて考えさせられる」と話した。

児童相談所の役割とは

児童相談所の役割とは何か。19年間児童相談所に勤務経験のある心理カウンセラーの山脇由貴子さんは「今回に関してはお嬢さんは18歳以上。児童相談所は18歳未満の子どもしか扱えないので（18歳以上から）相談があっても何もできない。でも助けを求めてきていて、何らかの緊急性はある、時間外でもあるし、すぐに動けて子どもを助ける権限がある組織としては警察しかないということで連絡したと思う」と解説する。

アイドルグループINIメンバーの許豊凡さんは「子どもが相談はしたいけど警察に通報しないでほしいという意思を示したら対応は変わったのか」と聞く。

山脇さんは「18歳未満であれば検討はする。ただ、その意思がすべて尊重できるかというと、虐待とか重篤とか、命にかかわる、これからケガをしてしまうという見通しが立っていると子どもの意思に反して警察に通報する。警察が保護するのではなくて児童相談所が一時保護する可能性もある」と話した。子どもの命が何より最優先されるということだ。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）