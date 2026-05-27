「限界などない。あるのは限界を口にしている自分だけだ」という名言を残したのはアントニオ猪木だったと記憶していますが、まさにその言葉どおりのチャレンジを目の当たりにしました。8人の子どもたちを育てるママ・Rina（@rina.odekake.trip）さんは、6歳の娘さんであるマリーちゃんがすべて自分の手で作ったというある“作品”をThreadsに投稿しました。「ドレスのデザイン・生地選び・裁断・縫製まで、ぜーーーーんぶ！ 6歳