とちぎテレビ ５月１４日、上三川町の住宅で発生した強盗殺人事件で、下野警察署の捜査本部が、強盗殺人の疑いで主導役とみられる４０代の男の逮捕状を取ったことが２７日、捜査関係者への取材でわかりました。 この事件は５月１４日午前、上三川町上神主の住宅で、この家に住む富山英子さん６９歳が殺害されたほか、富山さんの長男と次男がけがをしたものです。 捜査本部はこれまでに強盗殺人の疑いで、指示役とみられ