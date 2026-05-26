歌手の氷川きよしさんは5月25日、自身のInstagramを更新。美肌が際立つ日光浴の様子を公開しました。【写真】氷川きよしの美肌際立つ日光浴ショット「素敵過ぎて、魅惑的で、、」氷川さんは「朝の10分の日光浴」「#身体と心を整える」などとつづり、7枚の写真と3本の動画を投稿。1枚目が、日光浴中の自撮りショットです。目を閉じてあおむけになり、穏やかな表情を浮かべています。すっぴんと思われるナチュラルな姿で、透き通るよ