休場明け２６日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１３６．９４ポイント（０．５３％）高の２５７４２．９７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７７．９６ポイント（０．９１％）高の８６２８．８３ポイントと続伸した。売買代金は２００３億７８６０万香港ドルに拡大している（２２日前場は１３５６億６８９０万香港ドル）。投資家心理がやや上向く流れ