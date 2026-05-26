休場明け２６日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１３６．９４ポイント（０．５３％）高の２５７４２．９７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７７．９６ポイント（０．９１％）高の８６２８．８３ポイントと続伸した。売買代金は２００３億７８６０万香港ドルに拡大している（２２日前場は１３５６億６８９０万香港ドル）。

投資家心理がやや上向く流れ。中東情勢を巡る過度な警戒感の後退や、中国半導体産業の高度化に対する期待感が相場を支えている。米イランの和平交渉が進展する中、ホルムズ海峡の運航再開が近いとの見方が広がった。日本時間２６日早朝の時間外取引で、ＷＴＩ原油先物は一時、約３週ぶりに９０米ドル／バレルを割り込んでいる。また、華為技術（ファーウェイ）の半導体部門トップ、何庭波氏は２５日、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）が主催するシンポジウム「ＩＳＣＡＳ ２０２６」で基調講演を行い、半導体産業の発展を導く新たな原則「韜（τ）定律」（タウ・スケーリング）を発表した。中国が世界の半導体分野で、産業発展を導く新原則を提唱するのは今回が初めてという。

ただ、上値は限定的。米イラン和平交渉の進ちょくを見極めたいとするムードも漂っている。ルビオ米国務長官は現地時間２５日、イランとの合意について、早ければ今日にも何らかの発表があると示唆した。本土マネー流入が細るとの不安もくすぶる。中国証券監督管理委員会（証監会）は２２日、域外機関が中国本土で違法に証券、先物、ファンド取引サービスを提供することを禁じるほか、域外機関による違法なクロスボーダー営業活動を全面的に取り締まると表明した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ・グループ：９９２／ＨＫ）が１７．８％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が８．５％高、電子機器製造受託サービス（ＥＭＳ）中国大手の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が６．７％高と上げが目立った。レノボについては、業績動向が引き続き手がかり。先週公表した通期決算は売上高が過去最高を記録し、配当の増額方針も示した。テック銘柄が相場を主導する中、ハンセン科技（テック）指数は２．３％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が１３．８％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１１．０％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が６．１％ずつ上昇したした。

中国証券セクターもしっかり。中信建投証券（６０６６／ＨＫ）が４．１％高、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が２．４％高、申万宏源集団（６８０６／ＨＫ）が２．３％高、国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が１．４％高で引けた。当局が違法な越境証券取引を規制したことが支援材料。ライセンスを持つ本土証券会社には有利になると歓迎された。

半面、医薬セクターはさえない。三生製薬（１５３０／ＨＫ）が４．４％安、英セキ智能（３６９６／ＨＫ）が４．０％安、剤泰科技（北京）（７６６６／ＨＫ）が２．７％安、北京同仁堂科技発展（１６６６／ＨＫ）が２．２％安で前場取引を終えた。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．８４％安の４１１７．８５ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。不動産、軍需産業、インフラ建設、医薬、消費、自動車なども売られた。半面、金融は高い。公益、素材も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）