【モデルプレス＝2026/05/26】タレントの辻希美が5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの愛らしい姿を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「そっち？」ツッコミ続出の次女の姿◆辻希美、夢空ちゃんの愛らしい姿披露辻は「哺乳瓶でミルク飲んでると思ったら笑」と添え、チャイルドシートに座る夢空ちゃんのショットを投稿。哺乳瓶とともに自身の片足を抱え、足の親指を口に入れて微笑む姿が収