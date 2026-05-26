【モデルプレス＝2026/05/26】櫻坂46が、6月10日に発売する15th Double A-side Single『Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？』に収録される楽曲の内容が公開された。【写真】櫻坂46、初公開の15thシングルジャケットアートワーク◆櫻坂46、15枚目シングル収録内容が公開今作は、坂道グループ初の両A面シングルであり、「Lonesome rabbit」と「What’s “KAZOKU”？」に加え、BACKS曲の「コインランドリー」が発表されていたが、