【モデルプレス＝2026/05/26】“整形総額1億円超え”で知られるタレントのアレン様が、5月26日、フジテレビ系『ネプリーグ』（よる7時〜）に出演。非公開の年齢を明かし、驚きの声が寄せられている。【写真】大物マダムタレント、胸元輝くドレス姿◆アレン様、年齢公表今回、番組では「令和のカリスマ軍団 vs レジェンドカリスマ軍団 超常識クイズ対決」と題し、クイズを実施。アレン様は令和のカリスマ軍団として登場した。冒頭、