アレン様、年齢を公表「非公開なんだキロ…」驚きの声相次ぐ「見えない」「びっくり」
【モデルプレス＝2026/05/26】“整形総額1億円超え”で知られるタレントのアレン様が、5月26日、フジテレビ系『ネプリーグ』（よる7時〜）に出演。非公開の年齢を明かし、驚きの声が寄せられている。
【写真】大物マダムタレント、胸元輝くドレス姿
今回、番組では「令和のカリスマ軍団 vs レジェンドカリスマ軍団 超常識クイズ対決」と題し、クイズを実施。アレン様は令和のカリスマ軍団として登場した。
冒頭、お笑いトリオのネプチューン・堀内健から「アレン様はおいくつ？」と尋ねられると、「アタクシ非公開なんだキロ、実は32、33？」と実年齢を告白。周囲から「言っちゃっていいの？」と声が飛ぶと、アレン様はカメラ目線で「言っちゃう！33歳よ〜」と打ち明けていた。
この放送を受け、ファンからは「知らなかった！」「33歳には見えない美貌」「アレン様の年齢を聞ける日がくるとは…！」「びっくりしました」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆アレン様、年齢公表
今回、番組では「令和のカリスマ軍団 vs レジェンドカリスマ軍団 超常識クイズ対決」と題し、クイズを実施。アレン様は令和のカリスマ軍団として登場した。
◆アレン様、年齢公表に驚きの声
この放送を受け、ファンからは「知らなかった！」「33歳には見えない美貌」「アレン様の年齢を聞ける日がくるとは…！」「びっくりしました」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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