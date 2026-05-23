5月18日～22日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 ３ＤＭ東Ｇ 26/ 4 1410 3352 137.7 5/19 シーラＨＤ東Ｓ 26/ 5 1350 200048.1 5/20 クオルテック東Ｇ 26/ 640446715.6 5/