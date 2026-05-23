今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (5/18～5/22 発表分)
5月18日～22日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<7777> ３ＤＭ 東Ｇ 26/ 4 1410 3352 137.7 5/19
<8887> シーラＨＤ 東Ｓ 26/ 5 1350 2000 48.1 5/20
<9165> クオルテック 東Ｇ 26/ 6 404 467 15.6 5/22
<7673> ダイコー通産 東Ｓ 26/ 5 1233 1260 2.2 5/18
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<7777> ３ＤＭ 東Ｇ 26/ 4 1410 3352 137.7 5/19
<8887> シーラＨＤ 東Ｓ 26/ 5 1350 2000 48.1 5/20
<9165> クオルテック 東Ｇ 26/ 6 404 467 15.6 5/22
<7673> ダイコー通産 東Ｓ 26/ 5 1233 1260 2.2 5/18
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
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