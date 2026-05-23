　5月18日～22日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<7777> ３ＤＭ　　　　東Ｇ　 26/ 4　　 1410　　 3352　 137.7　 5/19
<8887> シーラＨＤ　　東Ｓ　 26/ 5　　 1350　　 2000　　48.1　 5/20
<9165> クオルテック　東Ｇ　 26/ 6　　　404　　　467　　15.6　 5/22
<7673> ダイコー通産　東Ｓ　 26/ 5　　 1233　　 1260　　 2.2　 5/18

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

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