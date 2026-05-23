福岡県議会事務局が22日に明らかにした検討案は、議会棟で取材をする際、事前に議員や議会側の承認を得ることなどを新聞・テレビ各社に要請するものです。議員から報道取材のあり方に批判的な意見が出ていたことから、蔵内勇夫議長が議会運営委員会の小委員会にルール作りを諮問したとされています。蔵内議長は22日夕方「報道規制などはとんでもない話」とした上で、必要に応じて記者と意見交換したいとのコメントを議会事務