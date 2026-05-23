【モデルプレス＝2026/05/23】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために作った2日分の弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】46歳1児の母アナウンサー「ほとんど同じ」2歳長男への2日目弁当公開◆宮崎宣子、2日分の弁当公開宮崎は「昨日のお弁当」と「ほとんど同じな今日のお弁当」とつづり、連続して写真を投稿。どちらの投稿にも大きく「完食」「ありが