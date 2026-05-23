1児の母・宮崎宣子、2歳長男への「ほとんど同じな今日のお弁当」公開「あるある」「おにぎりの顔が最高」の声
【モデルプレス＝2026/05/23】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために作った2日分の弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「ほとんど同じ」2歳長男への2日目弁当公開
宮崎は「昨日のお弁当」と「ほとんど同じな今日のお弁当」とつづり、連続して写真を投稿。どちらの投稿にも大きく「完食」「ありがとうございます」の文字を添え、2歳長男が綺麗に平らげたことを明かした。
黄色い弁当箱には、切り抜いた海苔で愛らしい表情をつけたおにぎりをメインに、鮭やミニウインナー、ブロッコリー、ハンバーグ、唐揚げ、かぼちゃなどのおかずがぎっしり詰まっている。1日目にはコーンや枝豆、黒豆が添えられており、翌日の弁当では黒豆がさつまいもに変わるなど、少しの変更を加えながらも、息子の好物であるハンバーグとミニウインナーは必ず入れた、愛情たっぷりの内容となっている。
この投稿に「毎日作るだけで偉い」「あるある」「全く同じじゃないからセーフです」「好きなものを入れるのが1番」「完食は嬉しすぎる」「おにぎりの顔が最高」「詰め方が綺麗」など反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「ほとんど同じ」2歳長男への2日目弁当公開
◆宮崎宣子、2日分の弁当公開
宮崎は「昨日のお弁当」と「ほとんど同じな今日のお弁当」とつづり、連続して写真を投稿。どちらの投稿にも大きく「完食」「ありがとうございます」の文字を添え、2歳長男が綺麗に平らげたことを明かした。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿に「毎日作るだけで偉い」「あるある」「全く同じじゃないからセーフです」「好きなものを入れるのが1番」「完食は嬉しすぎる」「おにぎりの顔が最高」「詰め方が綺麗」など反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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