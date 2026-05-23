21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、今後の西武投手陣のキーマンに佐藤爽を挙げた。齊藤明雄氏は「スピードはないんですけど、体のしなやかさ、腕の振り、角度を変えて、変化球をストレート、スライダーを中心に緩急でバッターを抑えていく。先発が苦しんだ時に、高橋光成、平良の豪速球の後にうまくかわしていく、バッターの目をくらませるピッチングができるので、キーマンに