今週の日経平均株価は、米株高を受け、AI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前週末比1929円高の6万3339円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は96社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、1株から2株への株式分割と配当予想の実質増額修正が好感されたブロ