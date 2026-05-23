今週の【上場来高値銘柄】ＦＩＧ、村田製、三菱ＵＦＪなど96銘柄
今週の日経平均株価は、米株高を受け、AI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前週末比1929円高の6万3339円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は96社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、1株から2株への株式分割と配当予想の実質増額修正が好感されたブロードリーフ <3673> [東証Ｐ]、27年3月期増収増益・増配予想が好感された関東電化工業 <4047> [東証Ｐ]、台湾企業との先端AIパッケージ検査装置開発で思惑が膨らんだＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]、ＭＬＣＣのAIデータセンター向け爆需獲得で業績変貌の思惑買いが向かった村田製作所 <6981> [東証Ｐ]、日立家電買収や好決算が評価されたノジマ <7419> [東証Ｐ]、市場予想上回るＧＤＰで日銀利上げシナリオが意識された三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]、長期連続増配株として投資マネーを誘引した沖縄セルラー電話 <9436> [東証Ｓ]など。そのほか、ＪＴ <2914> [東証Ｐ]、ＴＤＫ <6762> [東証Ｐ]など51社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 3銘柄
<1436> グリーンエナ [東証Ｇ]
<1948> 弘電社 [東証Ｓ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 2銘柄
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
<2938> オカムラ食品 [東証Ｓ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 3銘柄
<4047> 関電化 [東証Ｐ]
<4088> エアウォータ [東証Ｐ]
<4980> デクセリ [東証Ｐ]
● 医薬品――――――――――― 1銘柄
<4578> 大塚ＨＤ [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 1銘柄
<5186> ニッタ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 1銘柄
<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 2銘柄
<5484> 東北鋼 [東証Ｓ]
<5644> メタルアート [東証Ｓ]
● 金属製品―――――――――― 2銘柄
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5901> 洋缶ＨＤ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 5銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6013> タクマ [東証Ｐ]
<6357> 三精テクノロ [東証Ｓ]
<6457> グローリー [東証Ｐ]
<6480> トムソン [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 16銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6504> 富士電機 [東証Ｐ]
<6508> 明電舎 [東証Ｐ]
<6613> ＱＤレーザ [東証Ｇ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6752> パナＨＤ [東証Ｐ]
<6754> アンリツ [東証Ｐ]
<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]
<6787> メイコー [東証Ｐ]
<6845> アズビル [東証Ｐ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東証Ｐ]
<6914> オプテクスＧ [東証Ｐ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6960> フクダ電 [東証Ｓ]
<6976> 太陽誘電 [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 3銘柄
<6018> 阪神燃 [東証Ｓ]
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ [東証Ｇ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 1銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 2銘柄
<2384> ＳＢＳＨＤ [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9301> 三菱倉 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 10銘柄
<3673> ブロドリーフ [東証Ｐ]
<3905> データセク [東証Ｇ]
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<4259> エクサＷｉｚ [東証Ｇ]
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
<4392> ＦＩＧ [東証Ｐ]
<5589> オートサーバ [東証Ｓ]
<8157> 都築電 [東証Ｐ]
<9412> スカＪＳＡＴ [東証Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 11銘柄
<2874> ヨコレイ [東証Ｐ]
<3107> ダイワボウ [東証Ｐ]
<3132> マクニカＨＤ [東証Ｐ]
<3156> レスター [東証Ｐ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<7685> バイセル [東証Ｇ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8051> 山善 [東証Ｐ]
<8132> シナネンＨＤ [東証Ｐ]
<8139> ナガホリ [東証Ｓ]
<9274> ＫＰＰＧＨＤ [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 7銘柄
<2674> ハードオフ [東証Ｐ]
<2705> 大戸屋ＨＤ [東証Ｓ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<7134> アップガレＧ [東証Ｓ]
<7419> ノジマ [東証Ｐ]
<7678> あさくま [東証Ｓ]
<8282> ケーズＨＤ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 10銘柄
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<7384> プロクレＨＤ [東証Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8368> 百五銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
<8522> 名古屋銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 4銘柄
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東証Ｐ]
<8750> 第一ライフ [東証Ｐ]
<8766> 東京海上 [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 1銘柄
<8591> オリックス [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 3銘柄
<3271> グローバル社 [東証Ｓ]
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
<8818> 京阪神ビル [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 6銘柄
<6178> 日本郵政 [東証Ｐ]
<6570> 共和コーポ [東証Ｓ]
<9256> サクシード [東証Ｇ]
<9678> カナモト [東証Ｐ]
<9735> セコム [東証Ｐ]
<9769> 学究社 [東証Ｐ]
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、1株から2株への株式分割と配当予想の実質増額修正が好感されたブロードリーフ <3673> [東証Ｐ]、27年3月期増収増益・増配予想が好感された関東電化工業 <4047> [東証Ｐ]、台湾企業との先端AIパッケージ検査装置開発で思惑が膨らんだＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]、ＭＬＣＣのAIデータセンター向け爆需獲得で業績変貌の思惑買いが向かった村田製作所 <6981> [東証Ｐ]、日立家電買収や好決算が評価されたノジマ <7419> [東証Ｐ]、市場予想上回るＧＤＰで日銀利上げシナリオが意識された三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]、長期連続増配株として投資マネーを誘引した沖縄セルラー電話 <9436> [東証Ｓ]など。そのほか、ＪＴ <2914> [東証Ｐ]、ＴＤＫ <6762> [東証Ｐ]など51社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 3銘柄
<1436> グリーンエナ [東証Ｇ]
<1948> 弘電社 [東証Ｓ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 2銘柄
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
<2938> オカムラ食品 [東証Ｓ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 3銘柄
<4047> 関電化 [東証Ｐ]
<4088> エアウォータ [東証Ｐ]
<4980> デクセリ [東証Ｐ]
● 医薬品――――――――――― 1銘柄
<4578> 大塚ＨＤ [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 1銘柄
<5186> ニッタ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 1銘柄
<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 2銘柄
<5484> 東北鋼 [東証Ｓ]
<5644> メタルアート [東証Ｓ]
● 金属製品―――――――――― 2銘柄
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5901> 洋缶ＨＤ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 5銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6013> タクマ [東証Ｐ]
<6357> 三精テクノロ [東証Ｓ]
<6457> グローリー [東証Ｐ]
<6480> トムソン [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 16銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6504> 富士電機 [東証Ｐ]
<6508> 明電舎 [東証Ｐ]
<6613> ＱＤレーザ [東証Ｇ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6752> パナＨＤ [東証Ｐ]
<6754> アンリツ [東証Ｐ]
<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]
<6787> メイコー [東証Ｐ]
<6845> アズビル [東証Ｐ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東証Ｐ]
<6914> オプテクスＧ [東証Ｐ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6960> フクダ電 [東証Ｓ]
<6976> 太陽誘電 [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 3銘柄
<6018> 阪神燃 [東証Ｓ]
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ [東証Ｇ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 1銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 2銘柄
<2384> ＳＢＳＨＤ [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9301> 三菱倉 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 10銘柄
<3673> ブロドリーフ [東証Ｐ]
<3905> データセク [東証Ｇ]
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<4259> エクサＷｉｚ [東証Ｇ]
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
<4392> ＦＩＧ [東証Ｐ]
<5589> オートサーバ [東証Ｓ]
<8157> 都築電 [東証Ｐ]
<9412> スカＪＳＡＴ [東証Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 11銘柄
<2874> ヨコレイ [東証Ｐ]
<3107> ダイワボウ [東証Ｐ]
<3132> マクニカＨＤ [東証Ｐ]
<3156> レスター [東証Ｐ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<7685> バイセル [東証Ｇ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8051> 山善 [東証Ｐ]
<8132> シナネンＨＤ [東証Ｐ]
<8139> ナガホリ [東証Ｓ]
<9274> ＫＰＰＧＨＤ [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 7銘柄
<2674> ハードオフ [東証Ｐ]
<2705> 大戸屋ＨＤ [東証Ｓ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<7134> アップガレＧ [東証Ｓ]
<7419> ノジマ [東証Ｐ]
<7678> あさくま [東証Ｓ]
<8282> ケーズＨＤ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 10銘柄
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<7384> プロクレＨＤ [東証Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8368> 百五銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
<8522> 名古屋銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 4銘柄
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東証Ｐ]
<8750> 第一ライフ [東証Ｐ]
<8766> 東京海上 [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 1銘柄
<8591> オリックス [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 3銘柄
<3271> グローバル社 [東証Ｓ]
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
<8818> 京阪神ビル [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 6銘柄
<6178> 日本郵政 [東証Ｐ]
<6570> 共和コーポ [東証Ｓ]
<9256> サクシード [東証Ｇ]
<9678> カナモト [東証Ｐ]
<9735> セコム [東証Ｐ]
<9769> 学究社 [東証Ｐ]
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