マイナー公式サイト公示ドジャースなどで活躍したクリス・テイラー外野手が現役を引退した。マイナーリーグの公式サイトで公示された。ドジャースの2020、2024年のワールドシリーズ制覇に貢献した。メジャー通算1123試合出場で860安打、打率.243、110本塁打、OPS.746、91盗塁。テイラーはマリナーズを経て2016年途中からドジャースに加入。打撃フォームを変更して長打力が開花し、2017年は140試合出場で打率.288、21本塁打72打