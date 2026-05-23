23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円安の6万3280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 65800.90円ボリンジャーバンド3σ 64152.07円ボリンジャーバンド2σ 63339.07円22日日経平均株価現物終値 63280.00円23日夜間取引終値 62503.23円ボリンジャーバンド1σ 61748.00円5日移動平均 61600.00円一目均衡表・転換線 60