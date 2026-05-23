名前で簡単に人探しできることから旧交が温まりがちなのがFacebookの特徴ですが、ときとして別れた恋人からの友達申請が舞い込むこともあります。円満に別れたにせよ、喧嘩別れしたにせよ、元カノがいきなり連絡を寄越す真意はどこにあるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性80名に聞いたアンケート調査を参考に「元カノが突然Facebookで友達申請をしてくる理由」をご紹介します。【１】ただ単に近況を知りたかった