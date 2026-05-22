大相撲夏場所１３日目（２２日、東京・両国国技館）、十両炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が十両明生（３０＝立浪）を破り、８勝目（６敗）。十両の土俵で３年ぶりとなる勝ち越しを決めた。三役経験もある実力者の明生に土俵際まで攻め込まれながらも、下手投げで逆転勝ち。取組後は「（体が）泳いだのでダメだと思ったけど、心が持ちこたえてくれた。余裕は全くなかった。あの状態からすごい力が出た。気が付いたら投げていた。いろん