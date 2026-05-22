日本空港ビルデングは、「Suicaのペンギン」や「チーバくん」のデザインで知られるイラストレーター・絵本作家の坂崎千春氏による羽田空港限定グッズの販売を、5月22日から開始した。空・旅・日本をテーマに、日本の国旗柄スカーフをまとい空へ旅立つ「天空ペンギン」や、ペンギンと日本各地の工芸品・縁起物を描いた「ペンギンJAPAN」など、坂崎氏ならではのイラストをあしらったアイテムを展開する。ラインアップはロープハンド