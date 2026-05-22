◇大相撲夏場所１３日目（２２日、東京・両国国技館）東三段目７７枚目・木竜皇（立浪）が東同５５枚目でモンゴル出身の天昇山（玉ノ井）を押し出し、７戦全勝とした。立ち合いで下から潜り込むように当たり、相手が引いた瞬間を逃さず前進。「相手が引いてきたということは自分の圧力がある証拠。しっかり前に出て、攻めて勝てたので、すごいい相撲だったと思う」と納得顔だった。旭富士（伊勢ケ浜）と７戦全勝で並び、千秋楽