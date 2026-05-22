東海地方は、今週末は雲が多く、曇りや雨になる見込みです。来週も雲が広がりやすく、28日(木)を中心に、各地で雨が降るでしょう。向こう一週間は、気温は平年並みか高い日が多く、梅雨時のようにムシムシする日が多くなりそうです。熱中症や食品の管理にご注意ください。今日22日(金)すっきり回復せず雲が多い今日22日(金)、雨を降らせた前線は南海上へ南下し、帯状に連なる雨雲は陸地から離れています。ただ、湿った空気や気圧