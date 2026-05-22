2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が21日、オフィシャルブログを更新。80歳の“傘寿”を迎えたことを報告するとともに、ものまねタレントのコロッケらから祝福を受けた豪華バースデーショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、「傘寿よ〜」と題してブログを更新した美川は、「５月15日に80歳の誕生日を迎えました」と報告。「たくさんの方からお祝いの言