パーキンソン病公表の美川憲一、傘寿迎え“しぶとく”宣言
2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が21日、オフィシャルブログを更新。80歳の“傘寿”を迎えたことを報告するとともに、ものまねタレントのコロッケらから祝福を受けた豪華バースデーショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「傘寿よ〜」と題してブログを更新した美川は、「５月15日に80歳の誕生日を迎えました」と報告。「たくさんの方からお祝いの言葉をいただいております。有難うございます」と感謝を述べ、「これからも『しぶとく』歌いつづけてまいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします」と意気込みをつづった。
誕生日当日には“サブスク全曲配信記念イベント”を開催したといい、壁一面に歴代ジャケット写真が並ぶ会場でのイベントショットを公開。代表曲「さそり座の女」のジャケット写真があしらわれた特注のバースデーケーキに、サプライズで駆けつけたコロッケと並ぶ姿など豪華な祝福の様子を披露。
美川は「まずは当日、サプライズでお祝いにかけつけてくれたコロッケ、いつもありがとう」と感謝。「これからも『しぶとく』お願いするわよ〜」と美川らしいユーモアも交えて呼びかけた。
さらに、「シャトーレストラン ジョエル・ロブション」で行われた今井千恵氏、今井千晶氏によるファッションショーでもサプライズバースデーが行われたことを明かし、シックなブラックコーデ姿で花束を抱える写真や豪華なバースデーケーキを前にしたショットを公開。「嬉しかったわ〜」と喜び、「今井千恵さん今井千晶さんいつもありがとうございます」と感謝。
また、「ふくい、望洋楼 青山店」での食事会でも誕生日を祝われたといい、バースデーハットやサングラスを身につけて笑顔を見せるお茶目な姿も披露。「ビックリしたわ〜」 「どう似合ってるかしら？」とファンへ問いかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「happy birthday」「当日の「ノンストップ」を拝見いたしました(バナナマン推し w)」「あらゆる努力をなさりながら 美川流(失礼)を貫く姿勢に感動」「とても素敵」「お若い」「素敵な80歳」「これからも美しく、ご自身のお好きなことを大切になさって、嫌いなことはけちょんけちょんに言っちゃってください」「大好き」「しぶとく！心に刺さる言葉」「これからも、しぶとくしぶとく歌い続けて下さい」「傘寿おめでとうございます」「スマホで気軽に聴けることに感謝」「めちゃくちゃ似合ってます」「毎日毎日、リハビリ頑張って居られて素晴らしい」「美川憲一様ハッピー最高」など祝福の声が多く寄せられている。
この日、「傘寿よ〜」と題してブログを更新した美川は、「５月15日に80歳の誕生日を迎えました」と報告。「たくさんの方からお祝いの言葉をいただいております。有難うございます」と感謝を述べ、「これからも『しぶとく』歌いつづけてまいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします」と意気込みをつづった。
美川は「まずは当日、サプライズでお祝いにかけつけてくれたコロッケ、いつもありがとう」と感謝。「これからも『しぶとく』お願いするわよ〜」と美川らしいユーモアも交えて呼びかけた。
さらに、「シャトーレストラン ジョエル・ロブション」で行われた今井千恵氏、今井千晶氏によるファッションショーでもサプライズバースデーが行われたことを明かし、シックなブラックコーデ姿で花束を抱える写真や豪華なバースデーケーキを前にしたショットを公開。「嬉しかったわ〜」と喜び、「今井千恵さん今井千晶さんいつもありがとうございます」と感謝。
また、「ふくい、望洋楼 青山店」での食事会でも誕生日を祝われたといい、バースデーハットやサングラスを身につけて笑顔を見せるお茶目な姿も披露。「ビックリしたわ〜」 「どう似合ってるかしら？」とファンへ問いかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「happy birthday」「当日の「ノンストップ」を拝見いたしました(バナナマン推し w)」「あらゆる努力をなさりながら 美川流(失礼)を貫く姿勢に感動」「とても素敵」「お若い」「素敵な80歳」「これからも美しく、ご自身のお好きなことを大切になさって、嫌いなことはけちょんけちょんに言っちゃってください」「大好き」「しぶとく！心に刺さる言葉」「これからも、しぶとくしぶとく歌い続けて下さい」「傘寿おめでとうございます」「スマホで気軽に聴けることに感謝」「めちゃくちゃ似合ってます」「毎日毎日、リハビリ頑張って居られて素晴らしい」「美川憲一様ハッピー最高」など祝福の声が多く寄せられている。