女優の志田未来（33）が21日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。職業ならではの悩みについて語った。2000年のドラマ初出演から数えて芸歴が26年の志田。MCの「南海キャンディーズ」山里亮太から「長いですよね、芸能界。小さい頃から芸能界にいると恋愛に対する考え方かわる？」と質問される場面があった。「現場でかっこいいと言われている方たちにたくさんお会いするので、かっこい