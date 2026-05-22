MBSテレビは24日午後3時から、MBS／TBS28局ネット特番『愛と知識とのんとノブ』を放送する。俳優・アーティストとして唯一無二の才能を発揮し続ける、のんと、お笑いコンビ・千鳥のノブがMCを務める。【番組カット】かわいい！スコティッシュフォールドにメロメロののん＆高城れに異色のタッグが、全く新しいプレゼンショーを見届ける。ある特定の対象を偏愛し、人生をかけてその魅力を追求する「ガチ愛さん」と、膨大な脳内デ