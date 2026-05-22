サウサンプトン（イングランド2部）に所属するブラジル人MFレオ・シエンツァは、同クラブがプレミアリーグ昇格プレーオフからの追放などの処分を受けたことについて自身のSNSアカウントでサポーターへのメッセージを投稿した。サウサンプトンは、プレミアリーグ昇格をかけたチャンピオンシップ昇格プレーオフ準決勝でミドルスブラを2戦合計スコア2−1で下し、23日に行われる決勝でハル・シティと対戦する予定だった。しかし