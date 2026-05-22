6月26日（金）より全国公開となる映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる待望の最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』。レッサーパンダの旅人・パンタン役を務める土屋太鳳のアフレコ映像が公開された。＞＞＞アフレコの様子や場面カットをチェック！（写真7点）1988年10月からTVアニメがスタートし、翌年の1989年3月には劇場版が初公開。昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届け