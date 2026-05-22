【映画『アンパンマン』】土屋太鳳の本編アフレコ映像公開！
6月26日（金）より全国公開となる映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる待望の最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』。レッサーパンダの旅人・パンタン役を務める土屋太鳳のアフレコ映像が公開された。
＞＞＞アフレコの様子や場面カットをチェック！（写真7点）
1988年10月からTVアニメがスタートし、翌年の1989年3月には劇場版が初公開。昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー、アンパンマン。今年、映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる待望の最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』が6月26日（金）より全国公開となる。
本作で新キャラクターであるレッサーパンダの旅人・パンタンのゲスト声優を務めた土屋太鳳。一児の母でもある彼女は、日常的に子どもとアンパンマンの楽曲を聴いて絆を深めるなど、熱い ”アンパンマン愛” を私生活でも注いでいる。また、映像や舞台での豊かな経験に甘んじることなく、台本に多くの書き込みを重ねて繊細に役を練り上げるなど、お芝居に対する姿勢はどこまでも真摯でストイック。周囲への感謝を忘れない温かい人柄と仕事への実直さは、まさに作品の世界観そのものだ。そんな彼女が大胆かつ繊細な表現力で魅せる、本編アフレコ映像が公開された。
今回公開された本編は2つ。1つは、ヌラに遭遇し、レインボー号に降りかかったピンチを乗り越えて、気持ちを一つにするパンタンとクリームパンダを捉えた場面。もう1つは、旅をしている理由、そしてその目的地について語るレッサーパンダの旅人・パンタンを捉えた場面。パンタンとクリームパンダの強い絆と、約束の場所へと向かおうとする果敢な姿に胸が熱くなること間違いなしの本編映像を、ぜひチェックしてほしい。
アフレコ当日の心境について、土屋は「本当に当日は、パンタンの責任を全うできるかと、ドキドキしながらブースに入りました」と振り返る 。声のみの演技の難しさに悩みながらも、パンタンの魅力について「かわいらしい姿と、あとは、経験豊富な中身といったものが、そのギャップが大きな魅力になるんじゃないかなと思っていて、ピンチの時に乗り越える姿が、とってもかっこいいですね」と語り、子供らしさと大人の深みが同居するよう台本に多くの書き込みを重ねて声を練り上げたという。また、アフレコにあたっては弟で声優の土屋神葉から「客観的に自分で録って、それを聞いた方がいいよ」「とにかく大きく大きく、ジェスチャーのつもりでやった方がいい」といった的確なアドバイスをもらい、それを生かして見事に乗り越えたエピソードも明かした。
自身にとってもアンパンマンは ”家族をつなぐヒーロー” であり 、自宅で子どもと曲を聴いて泣き止ませたり 、「ママはアンパンマンね、弟の神葉はばいきんまんね」と配役を決めて自身の子どもとごっこ遊びをしたりする温かい日常を笑顔で披露。さらに、アニメだけでなく絵本からも「大事なことって全力で何かをやる人ってよりも、そこには支えている人がいるんだよっていうことをアンパンマンに教えてもらったような気がして。チームワークというか」と、たくさんの仲間がいる大切さを教えてもらったと感謝を口にした。
作中の大きなテーマである「約束」について尋ねると 、小学6年生の時に戦争の話を聞いた際に伺った「私はあなたたちに命のバトンを渡しました。次はこの言葉をあなたたちが次につなげていく番です。命のバトンをつなげていってください」という言葉を、今もお芝居に向き合う上での大切な原動力にしていると真摯に語った。作中では、パンタンが後悔や挫折を乗り越える姿も描かれるが 、自身も28歳の時に大切な友人を亡くした消えない後悔を抱えながら 、「今を一緒に生きることで乗り越えられたらなと思います」と作品に深く共鳴している。
最後に、公開を心待ちにしているファンに向けて「パンタンが大切な約束を守るために、アンパンマンとその仲間たちと大冒険をします。大切な人たちと大好きな人たちと、大きなスクリーンでぜひ楽しんでください。パンタンの願いと思いが届きますように」と熱いメッセージを寄せた。
（C）やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ （C）やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2026
＞＞＞アフレコの様子や場面カットをチェック！（写真7点）
1988年10月からTVアニメがスタートし、翌年の1989年3月には劇場版が初公開。昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー、アンパンマン。今年、映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる待望の最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』が6月26日（金）より全国公開となる。
今回公開された本編は2つ。1つは、ヌラに遭遇し、レインボー号に降りかかったピンチを乗り越えて、気持ちを一つにするパンタンとクリームパンダを捉えた場面。もう1つは、旅をしている理由、そしてその目的地について語るレッサーパンダの旅人・パンタンを捉えた場面。パンタンとクリームパンダの強い絆と、約束の場所へと向かおうとする果敢な姿に胸が熱くなること間違いなしの本編映像を、ぜひチェックしてほしい。
アフレコ当日の心境について、土屋は「本当に当日は、パンタンの責任を全うできるかと、ドキドキしながらブースに入りました」と振り返る 。声のみの演技の難しさに悩みながらも、パンタンの魅力について「かわいらしい姿と、あとは、経験豊富な中身といったものが、そのギャップが大きな魅力になるんじゃないかなと思っていて、ピンチの時に乗り越える姿が、とってもかっこいいですね」と語り、子供らしさと大人の深みが同居するよう台本に多くの書き込みを重ねて声を練り上げたという。また、アフレコにあたっては弟で声優の土屋神葉から「客観的に自分で録って、それを聞いた方がいいよ」「とにかく大きく大きく、ジェスチャーのつもりでやった方がいい」といった的確なアドバイスをもらい、それを生かして見事に乗り越えたエピソードも明かした。
自身にとってもアンパンマンは ”家族をつなぐヒーロー” であり 、自宅で子どもと曲を聴いて泣き止ませたり 、「ママはアンパンマンね、弟の神葉はばいきんまんね」と配役を決めて自身の子どもとごっこ遊びをしたりする温かい日常を笑顔で披露。さらに、アニメだけでなく絵本からも「大事なことって全力で何かをやる人ってよりも、そこには支えている人がいるんだよっていうことをアンパンマンに教えてもらったような気がして。チームワークというか」と、たくさんの仲間がいる大切さを教えてもらったと感謝を口にした。
作中の大きなテーマである「約束」について尋ねると 、小学6年生の時に戦争の話を聞いた際に伺った「私はあなたたちに命のバトンを渡しました。次はこの言葉をあなたたちが次につなげていく番です。命のバトンをつなげていってください」という言葉を、今もお芝居に向き合う上での大切な原動力にしていると真摯に語った。作中では、パンタンが後悔や挫折を乗り越える姿も描かれるが 、自身も28歳の時に大切な友人を亡くした消えない後悔を抱えながら 、「今を一緒に生きることで乗り越えられたらなと思います」と作品に深く共鳴している。
最後に、公開を心待ちにしているファンに向けて「パンタンが大切な約束を守るために、アンパンマンとその仲間たちと大冒険をします。大切な人たちと大好きな人たちと、大きなスクリーンでぜひ楽しんでください。パンタンの願いと思いが届きますように」と熱いメッセージを寄せた。
（C）やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ （C）やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2026
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