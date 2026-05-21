ヤクルト３−１巨人（セ・リーグ＝２１日）――ヤクルトは一回に岩田の犠飛などで先制。二回にも加点し、継投で逃げ切った。山野は両リーグ最多の６勝目。巨人は打線がつながりを欠き、連勝は７で止まった。◇広島３−１ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２１日）――広島が今季初となる２カード連続の勝ち越し。六回、小園の適時三塁打などで逆転し、七回に代打前川の適時打で加点した。ＤｅＮＡは守りの乱れが響いた。◇２１日の阪神